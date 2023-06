Vnl: Italia, Sylla fuori per infortunio

La capitana azzurra salterà la Pool 6 a Bangkok a causa di un fastidio al piede: gli esami hanno accertato un leggero stiramento muscolare

28-06-2023 10:48

L‘Italia di Davide Mazzanti perde la sua capitana, Myriam Silla, in vista della Pool 6 della Nations League a Bangkok. Già oggi alle 15.30 italiane le azzurre scendono in campo contro il temibile Brasile nel mini torneo che si concluderà il 2 luglio. Sylla ha riportato un fastidio al piede che ha richiesto ulteriori aggiornamenti. Da questi, è emerso un leggero stiramento ai muscoli della fascia plantare che costringe la giocatrice azzurra a stare ferma per tutta la settimana.

Il ct, al suo posto, ha inserito la centrale Linda Nwakalor. Nel frattempo, la schiacciatrice della Vero Volley Milano ha già cominciato con lo staff sanitario della Nazionale il percorso di recupero per tornare a disposizione nel minor tempo possibile. L’Italia è in corsa per qualificarsi alla Final Eight della Vnl, ma per raggiungere questo obiettivo dovrà vincere almeno due delle rimanenti partite.

Dopo il Brasile, le nostre giocatrici affronteranno il Canada venerdì 30 giugno alle 8, la Croazia sabato 1 luglio allo stesso orario e chiuderanno con il Giappone domenica 2 luglio a mezzogiorno. Sylvia Nwakalor e compagne, pur con l’assenza della capitana, dovranno provare a ottenere il piazzamento necessario per andare avanti nella competizione.

La partita contro il Brasile è anche la rivincita delle semifinali dei Mondiali in cui hanno prevalso le verdeoro. La classifica al momento vede l’Italia all’ottavo posto con 12 punti, frutto di 5 vittorie e 3 sconfitte, mentre il Brasile è al momento sesto con 18 punti, 6 successi e 3 sconfitte.