Vnl: l'Italia batte l'Iran e sale al settimo posto

Finisce 3-0 per gli azzurri di De Giorgi la prima partita della seconda tappa: grande rimonta nel finale del terzo set

21-06-2023 14:42

L’Italia di Ferdinando De Giorgi inizia nel migliore dei modi la seconda tappa della Vnl, superando 3-0 l’Iran. Un successo che permette agli azzurri di risalire al settimo posto nella classifica generale, con tre vittorie e due sconfitte. L’Italia vince sulla carta in modo agevole, ma riemergendo da una situazione difficilissima nel terzo set, quando si trovava sotto 20-24 e ha sfruttato sei servizi di Giannelli per portare clamorosamente a casa il parziale.

L’Italia, a dire il vero, aveva fatto fatica a carburare anche nei primi due set, esprimendo però la sua superiorità nel prosieguo, come dicono i parziali: 25-19 e 25-16. Gli azzurri si sono presentati per la prima volta al gran completo in questa stagione, quindi anche con i campioni del mondo. Forse anche per questo motivo, c’è stato bisogno di riprendere i vecchi meccanismi per tornare a far male all’avversario.

Vediamo le note positive: 12 i muri e 7 i servizi vincenti. Come dire che la fase break è andata benissimo. Il top scorer è stato il rientrante Michieletto, con 15 punti e il 28 per cento di efficienza in attacco; a seguire Romanò con 14 punti, Lavia con 11, Russo con 9, Giannelli con 6 (tra cui 4 muri), Galassi con 5.

Impegno contro un’altra asiatica attende il sestetto di De Giorgi domani, quando l’avversario sarà la Cina. Una vittoria può voler dire ipotecare la qualificazione alle Final Eight a cui accedono appunto le prime otto classificate. L’Italia con tutti i suoi titolari in campo non può comunque avere paura di nessuno.