VNL: le speranze dell’Italia per la Final Eight

Dopo la vittoria sulla Cina in crescita le quotazioni delle azzurre per entrare nelle finali

19-06-2023 21:36

Dopo una prima settimana di Volley National League al di sotto delle aspettative, le azzurre sono state autrici di una strepitosa seconda settimana che si è conclusa con l’inaspettata vittoria contro la Cina. Un successo arrivato dopo quelli con Bulgaria, Repubblica Dominicana e Olanda.

Al termine della seconda settimana le azzurre sono ottave, con due vittorie di vantaggio sulle più immediate inseguitrici rappresentate da Serbia e Canada. Per entrare nella Final Eight le azzurre dovranno assicurarsi il successo contro Croazia e Canada, molto più alla loro portata di quello contro Brasile e Giappone.

Nel periodo che manca alla terza settimana, che si giocherà a Suwon (Corea del Sud) dal 27 giugno al 2 luglio, il ct Mazzanti dovrà valutare la gravità dell’infortunio di Sylvia Nwakalor e valutare una sua eventuale sostituzione. A rendere più complessa la situazione una Egonu che ha comunicato che non giocherà la VNL e la Antropova che non ha ancora completato il cambio di nazionalità.