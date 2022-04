Volley, ancora assente Juantorena per la sfida decisiva della Lube

21-04-2022 14:20

Sfida decisiva, questa sera tra la Cucine Lube Civitanova e l’Itas Trentino, avanti nella serie della semifinale scudetto per 2 a 0. Questa sera, ancora una volta non ci sarà Osmany Juantorena.

Il capitano dei marchigiani, come già successo quest’anno non ci sarà nemmeno per quella che è una sfida decisiva per le sorti della stagione. I marchigiani che sono i campioni in carica rischiano di abbandonare prematuramente la corsa scudetto.

A presentare il match, Yant: “Tutto volevamo tranne che trovarci con l’acqua alla gola dopo due partite, ma non abbiamo perso la nostra forza all’improvviso e siamo fiduciosi di poter allungare la serie per giocarcela ancora. In Gara 2 abbiamo provato a spingere senza esito, di fronte avevamo una squadra molto sicura dei propri mezzi, pragmatica e poco fallosa. All’Eurosuole Forum l’obiettivo è rialzarci perché non siamo rassegnati e tutti remiamo dalla stessa parte. Faremo il possibile, forse anche di più, perché i nostri tifosi meritano di meglio”.

