Volley, azzurri in semifinale ai Giochi del Mediterraneo

30-06-2022 19:43

Nuovo successo per la Nazionale maschile impegnata ai Giochi del Mediterraneo che conquista così l’accesso alla semifinale. Questa mattina gli azzurri hanno battuto 3-0 (25-15, 25-16, 25-15) la Turchia.

Ottima la prestazione di squadra dei ragazzi di Fanizza che, grazie a un buon rendimento in tutti i fondamentali, sono riusciti a dominare la partita sin dalle prime battute. Gli azzurri conquistano così la terza vittoria consecutiva ai Giochi del Mediterraneo e proseguono spediti il proprio cammino nella competizione.

Tre glli italiani che hanno chiuso il match in doppia cifra: Recine 13 punti (1 ace, 2 muri, 56% in attacco), Gironi 13 punti (1 muro, 60% in attacco), Magalini 12 punti (1 ace, 61% in attacco).

L’Italia tornerà in campo sabato 2 luglio al Palais Sports Hammou Boutlélis per disputare la semifinale contro la vincente del match tra Croazia e Grecia.