Volley, buona la prima in Europa per l'Imoco

25-11-2021 14:16

Buona la prima, in Europa, per l’Imoco Volley Conegliano, nell’edizione 2022 della CEV Champions League Volley, le campionesse d’Italia e d’Europa centrano un altro successo.

La formazione di coach Santarelli, campione in carica della competizione, si aggiudica per 3-0 la sfida contro la formazione serba dello ZOK UB. Nella sfida di Istanbul contro il VakifBank, invece, Vero Volley Monza parte subito forte, conquistando il primo set, ma cede i successivi parziali al club allenato da Giovanni Guidetti. Le terza formazione italiana impegnata nella massima competizione europea, l’Igor Gorgonzola Novara, scenderà in campo questa sera al PalaIgor.

Bene Busto che vola agli ottavi di finale di Cev Cup: le farfalle ospiteranno l’Allianz MTV Stuttgart mercoledì 8 dicembre alle 20.30, trasferta in Germania una settimana dopo.

VakifBank ISTANBUL – Vero Volley MONZA 3-1 (23-25, 25-23, 25-16, 25-21)

Imoco CONEGLIANO – ZOK UB 3-0 (25-8, 27-25, 25-16)

Unet e-work BUSTO ARSIZIO – VDK Bank GENT Dames 3-0 (25-16, 25-14, 25-17)

OMNISPORT