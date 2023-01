Volley, coach Soli verso la panchina di Trento?

23-01-2023 12:44

Stando al blog di Gazzetta dello Sport, dal 15 a 25, coach Fabio Soli, attualmente primo allenatore di Cisterna di Latina sarebbe vicino alla panchina di Trento.

Per la prossima stagione il tecnico, ex Monza, sarebbe il prescelto per guidare il club che saluterebbe, invece Angelo Lorenzetti. Quest’ultimo dovrebbe andare a Piacenza che da poco ha esonerato Lorenzo Bernardi.

Probabile che che con Soli si sposti anche Dirlic e con Lorenzetti anche Lavia accostato a Piacenza nonostante dal club per ora abbiano smentito i rumors di mercato.