Volley, colpo di Conegliano: dopo l'addio di Egonu arriva Haak

06-06-2022 21:17

L’asse Conegliano – Istanbul continua. Dopo l’addio di Paola Egonu, andata proprio in Turchia al Vakifbank, dal club arriva la giovane opposta svedese (23 anni da compiere) Isabelle Haak.

Avversaria negli ultimi tre anni di tante finali infuocate proprio contro le Pantere, Haak è una delle top mondiali nel ruolo e dopo gli anni di Scandicci torna in Italia con un bagaglio di vittorie e maturazione in campo e fuori accumulato in tre anni intensi ad Istanbul. Giocherà con il numero 11.

«Sono entusiasta di unirmi a Conegliano e di tornare in Italia in questa stagione dopo la bella esperienza in Turchia. Penso che dopo qualche anno sia positivo per me cambiare ambiente e affrontare nuove sfide come quella che mi è stata proposta. Conegliano è un ottimo posto per questo!».