Volley, con un super Simon la Lube pareggia i conti con Trento

La Lube Civitanova riapre la serie: dopo l’uno a zero a favore di Trento, in gara due, la formazione di Blengini si presenta con un atteggiamento diverso, guidata da un ottimo Simon (autore poi di otto ace).

A Trento dove si è giocato arriva così una sconfitta per l’Itas che non perdeva in casa dal match di SuperLega di fine novembre contro la Tonno Callipo. Ora a Pasqua la Lube potrà giocarsela tra le mura di casa.

Intanto ieri, nell’altra semifinale, Monza si è arresa ancora a Perugia che quindi ora deve solo chiudere la pratica

TRENTO-CIVITANOVA 0-3 (23-25, 23-25, 17-25)

OMNISPORT | 01-04-2021 21:56