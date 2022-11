Volley, Conegliano si impone su Milano

21-11-2022 08:28

Conegliano è ancora la squadra da battere e lo dimostra in un Palaverde sold-out contro le vice campionesse di Milano, superate 3-1 grazie ad una super Haak.

Nell’altro big match di giornata, successo esterno per Scandicci, che ribalta Chieri e vola al secondo posto in compagnia di Novara, che nonostante le assenza batte in tre set Firenze. Prosegue il suo momento d’oro Cuneo, che rimonta dallo 0-2 Perugia e si porta a casa i due punti, mentre interrompe il periodo negativo Busto Arsizio, che non lascia scampo a Pinerolo. A Bergamo, le padrone di casa vincono 3-1 contro Vallefoglia.

SERIE A1

8° GIORNATA

Sabato 19 novembre ore 20.30 diretta Rai Sport + HD

TrasportiPesanti Casalmaggiore – Cbf Balducci Hr Macerata 3-1 (25-16, 25-22, 19-25, 27-25)

Domenica 20 novembre ore 17.00

Igor Gorgonzola Novara-Il Bisonte Firenze 3-0 (25-19, 25-23, 25-22)

E-Work Busto Arsizio-Wash4green Pinerolo 3-0 (31-29, 25-21, 25-13)

Reale Mutua Fenera Chieri-Savino Del Bene Scandicci 1-3 (25-21, 20-25, 21-25, 23-25)

Cuneo Granda S.Bernardo-Bartoccini-Fortinfissi Perugia 3-2 (24-26, 24-26, 25-19, 25-20, 15-11)

Volley Bergamo 1991-Megabox Ond. Savio Vallefoglia 3-1 (20-25, 25-22, 25-21, 25-21)

Domenica 20 novembre ore 17.00 diretta Sky Sport Arena

Prosecco Doc Imoco Conegliano-Vero Volley Milano 3-1 (25-14, 25-23, 20-25, 25-16)