Volley, Conegliano vola in semifinale scudetto

Nessuna sorpresa con le campionesse d'Italia che archiviano la prova Busto

19-04-2023 12:30

Non fa l’impresa l’e-work Busto Arsizio: la Prosecco Doc Imoco Conegliano porta a casa anche Gara 2 dei quarti di finale e continua la sua corsa verso lo scudetto con l’approdo alle semifinali, mentre le farfalle entreranno ora nei playoff per la conquista dell’accesso alla Challenge Cup. I

l match ha avuto un andamento simile a Gara 1, con la UYBA che ha cercato di infastidire le pantere soprattutto in avvio dei set, ma con le ospiti che hanno sempre trovato il modo di allungare e fuggire. Guidate da Haak (15) e da una splendida Squarcini (11 ed MVP), le ospiti hanno centrato l’obiettivo pieno in 1 ora e 24 minuti, soffrendo solo un po’ nel terzo set. Avanti di tanto, Wolosz e compagne hanno subito il ritorno rabbioso delle farfalle che, con Stigrot (11) e Degradi (9) sugli scudi, hanno provato a riaprire il match. Ai vantaggi l’ha comunque spuntata l’Imoco ancora con Squarcini, decisiva anche dai 9 metri. Le pantere troveranno in Semifinale scudettol a vincente della serie tra Chieri e Novara, mentre le bustocche giocheranno la fase Round Robin dei Playoff Challenge.

SERIE A1

PLAYOFF SCUDETTO

GARA 1

Mercoledì 19 aprile ore 20.30

Reale Mutua Fenera Chieri – Igor Gorgonzola Novara Arbitri: Giardini-Pozzato

GARA 2

Martedì 18 aprile ore 20.00

E-Work Busto Arsizio-Prosecco Doc Imoco Conegliano 0-3 (15-25, 19-25, 24-26)

Mercoledì 19 aprile ore 20.00

Trasportipesanti Casalmaggiore – Vero Volley Milano

Giovedì 20 aprile ore 20.30

Volley Bergamo 1991 – Savino Del Bene Scandicci

PLAYOFF CHALLENGE CUP

GARA 2

Mercoledì 19 aprile ore 20.30

Wash4green Pinerolo – Megabox Ond. Savio Vallefoglia Arbitri: Bassan-Sessolo

Cuneo Granda S.Bernardo – Il Bisonte Firenze