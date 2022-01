05-01-2022 10:50

È arrivata l’ufficialità da parte della Lega Pallavolo Serie A: l’Igor Novara è già in finale di Coppa Italia femminile di volley. Sono state infatti riscontrate diverse positività tra le fila di Chieri, motivo per cui le piemontesi non saranno in grado di disupate il match di Final Four previsto per oggi.

Rimane quindi da giocare l’altra semifinale tra l’Imoco Conegliano e la Unet E-Work Busto Arsizio.

OMNISPORT