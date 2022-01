Volley: crisi a Firenze, via il capitano Sorokaite

17-01-2022 10:55

A Firenze, all’improvviso è arrivato il saluto alla capitana del Bisonte Indre Sorokaite. La giocatrice, che quest’anno ha anche giocato a Tokyo con la maglia azzurra, era tornata nel capoluogo toscano dopo aver giocato dal 2016 al 2019.

Nella giornata di ieri la società ha però deciso ri rescindere il contratto. Da parte del club è stato diramato un secco comunicato a cui è seguito un post Instagram della schiacciatrice italo lituana.

“Non mi sono mai piaciute le polemiche.

Non mi sono mai accontentata di situazioni o persone a cui andava bene la

mediocrita’. Non ho mai fatto una scelta, tanto per farla. Ho sempre fatto tutto con ambizione, faccia e cuore.

Voglio sempre provare ad eccellere. Soprattutto giocando a pallavolo.

L’equilibrio e’ sempre stata la mia piu’ grande ricerca. Quando non c’e’, nel “nostro mondo” non sopravvivi e questo si raggiunge con sacrificio,compromessi, dedizione totale e rispetto per se stessi ma soprattutto per altri.

C’e’ chi apprezza e comprende e chi no.

Ringrazio le persone che hanno capito il mio stato d’animo e quelle che non lo capiranno mai.

Entrambi da sempre mi date una forza incredibile per formare la mia personalità e raggiungere i traguardi piu’ prestigiosi,dimostrando sempre coi fatti e non con le parole”.

