Volley, De Giorgi: “Porte aperte a Rychlicki, ma sono concentrato sui convocabili”

26-12-2022 11:59

Fefè De Giorgi è alle prese con le considerazioni di fine anno ma anche con uno sguardo verso un 2023 ricco di impegni.

Il ct azzurro Campione del Mondo analizza tutto quello che è stato e quello che sarà e a questo proposito dice la sua su Kamil Rychlicki, il lussemburghese che da poco ha ottenuto il passaporto Italiano nonchè opposto della Sir Safety Perugia con la quale ha appena conquistato il Mondiale per Club e la Supercoppa.

“Le porte sono aperte per tutti – afferma il tecnico – anche perché nel 2023 avremo moltissimi impegni ovvero la Nations League, l’Universiade, l’Europeo e le qualificazioni olimpiche ed è impossibile pensare ad un gruppo ristretto, Kamil è un giocatore che conosco bene anche perché l’ho allenato, ha grandi doti fisiche e caratteriali, che si sposano con quelle che ha il nostro gruppo, ma resta il fatto che non sia “eleggibile” per l’estate quindi è un’ipotesi che prenderemo in considerazione quando sarà il momento opportuno”.