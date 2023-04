Volley, definito il calendario dei play off quinto posto

Padova giocherà i playoff validi per il quinto posto e quindi un piazzamento in Europa

13-04-2023 08:51

Prova convincente della Pallavolo Padova che batte in quattro set la Gioiella Prisma Taranto e si aggiudica il primo posto del Preliminare dei Play Off 5° Posto, raggiungendo le quattro formazioni eliminate ai Quarti di Finale (Perugia, Modena, Verona, Monza). Sarà proprio Padova la prima formazione a scendere in campo nel Girone del Play Off 5° Posto, sabato 15 aprile in casa di Verona, mentre l’altra gara della prima giornata vedrà fronteggiarsi Modena e Monza domenica.

Calendario Play Off 5° Posto Credem Banca

1ª giornata Play Off 5° Posto Credem Banca – Girone

Sabato 15 aprile 2023, ore 20.30

WithU Verona – Pallavolo Padova

Domenica 16 aprile 2023, ore 18.00

Valsa Group Modena – Vero Volley Monza

Riposa: Sir Safety Susa Perugia

2ª giornata Play Off 5° Posto Credem Banca – Girone

Mercoledì 19 aprile 2023, ore 19.30

Vero Volley Monza – Sir Safety Susa Perugia

Mercoledì 19 aprile 2023, ore 20.30

Pallavolo Padova – Valsa Group Modena

Riposa: WithU Verona

3ª giornata Play Off 5° Posto Credem Banca – Girone

Sabato 22 aprile 2023, ore 19.30

Vero Volley Monza – Pallavolo Padova

Sir Safety Susa Perugia – WithU Verona

Riposa: Valsa Group Modena

4ª giornata Play Off 5° Posto Credem Banca – Girone

Martedì 25 aprile 2023, ore 18.00

WithU Verona – Vero Volley Monza

Sir Safety Susa Perugia – Valsa Group Modena

Riposa: Pallavolo Padova

5ª giornata Play Off 5° Posto Credem Banca – Girone

Domenica 30 aprile 2023, ore 18.00

Valsa Group Modena – WithU Verona

Pallavolo Padova – Sir Safety Susa Perugia

Diretta Volleyballworld.tv

Riposa: Vero Volley Monza