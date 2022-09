Volley, dieci giorni al Mondiale Femminile

13-09-2022 15:05

Dal 23 al 15 ottobre, dopo l’Italvolley di De Giorgi toccherà invece alla Nazionale Femminile di Mazzanti impegnata nel Mondiale.

Ieri a Napoli, piccolo passo falso, inizia con una sconfitta per 1-3 (25-22, 23-25, 18-25, 15-25) contro la Turchia, nel DHL Test Match Tournament – Road to World Championship in corso di svolgimento al PalaVesuvio di Napoli.

A commentare la prestazione l’allenatore Mazzanti: “Dobbiamo rendere questi minuti di avvicinamento al mondiale minuti più preziosi; abbiamo fatto molta fatica a dare qualità al nostro attacco, in battuta abbiamo spinto un po’ meno del solito rispetto a quello che facciamo in questo periodo e credo che queste siano state le due cose che ci sono mancate di più; non abbiamo giocato in modo fluido e gli errori che ne sono scaturiti credo siano dovuti anche a questo. È stata una partita faticosa è un momento che non riusciamo a essere aggressivi, ma non dobbiamo fasciarci la testa. In questo torneo il livello è molto alto e appena lasci un po’ di spazio gli altri ti saltano addosso e oggi gli abbiamo lasciato lo spazio per stare davanti”.