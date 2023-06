Volley donne: approda a Chieri Loveth Omoruyi

La schiacciatrice lodigiana, classe 2002, una delle giovani leve su cui punta anche la Nazionale di Mazzanti

05-06-2023 13:22

Loveth Omoruyi è una nuova giocatrice della Reale Mutua Fenera Chieri. Schiacciatrice di Lodi, classe 2002, è una delle giovani leve su cui sta puntando anche l’Italia di Mazzanti. È stata protagonista del primo week end della Nations League ed è reduce da una buona stagione in A1 con Busto Arsizio: 357 punti in 111 set giocati, 27 per cento di ricezione perfetta e 19 per cento di efficienza offensiva.

“A Chieri posso alzare ulteriormente l’asticella. Mi è piaciuta l’idea di andare a giocare in una società con una base solida dove c’è un bel progetto, questo mi ha dato molta serenità e tranquillità. Due estati fa ho anche potuto conoscere Giulio Bregoli facendo con lui un percorso in VNL: mi faceva piacere lavorare con lui anche in un club”.