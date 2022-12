28-12-2022 21:50

Giovanni Guidetti è il nuovo coach della Serbia femminile. Dopo la notizia di ieri che ha visto Daniele Santarelli, attuale allenatore di Conegliano, essere nominato guida tecnica della Turchia, era nell’aria questa novella che ha portato Guidetti su una delle panchine più importanti.

La Serbia, infatti, ha conquistato la medaglia d’oro proprio agli ultimi campionati mondiali ed in panchina aveva il tecnico umbro, l’avvicendamento fra i due coach è una sfida per entrambe. Santarelli sta dimostrando il suo valore aggiunto ovunque vada, Guidetti è pronto, invece, ad un riscatto, vista la sua resa al di sotto delle aspettative nell’ultima competizione internazionale.

Queste le sue prime parole: “Sono decisamente onorato, la Serbia è una squadra eccezionale, sono un gruppo di successo e buono, ha molte giocatrici talentuose e con potenziale, lavorare con loro sarà una grande opportunità e una sfida per me”.