Volley, Europei donne: l'Italia vola in finale!

L’Italia batte l’Olanda 3-1 e vola in finale degli Europei, dove affronterà a Belgrado le padrone di casa della Serbia.

Nel primo set, dopo un inizio equilibrato, le azzurre hanno preso il via e un muro di Danesi porta le ragazze di Mazzanti al massimo vantaggio sul 17-11. L’Italia non molla e vola a più 7 per poi rilassarsi nel finale: Egonu chiude 25-19.

Il secondo set si apre subito con l’allungo dell’Italia col 14-7 grazie a una super Egonu. L’Olanda riaccende la partita tornando a -3 ma la reazione delle azzurre è strepitosa e dopo il 17-14 non sbagliano praticamente più nulla, chiudendo il set 25-17.

Il terzo set è la fotocopia del primo, ma purtroppo a parti invertite. Dopo un sostanziale equilibrio iniziale, l’Olanda approfitta degli errori delle avversarie e in attacco sbaglia pochissimo sfruttando i pallonetti. Match riaperto con un secco 25-16.

La reazione dell’Italia non si fa attendere e una super difesa consente alle azzurre di prendere subito il largo. Decisive anche le battute e gli attacchi di Egonu, le ragazze di Mazzanti si portano sul 14-5 e controllano fino alla fine, vincendo 25-18. L’Italia vola in finale agli Europei dove ad attenderla ci sarà la Serbia.

OMNISPORT | 03-09-2021 22:02