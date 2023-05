Volley femminile A1, gara 3 Conegliano-Milano: la serie sull'1-1

Milano ha vinto gara 2 garantendosi la chance di giocare gare 4 all'Arena di Monza

11-05-2023 18:46

L’ultima volta che che l’Imoco Conegliano aveva perso in una gara dei playoff era il 2018..

Era sempre una Finale Scudetto, una Gara 1, contro la rivale di sempre, Novara, in trasferta. In campo tre protagoniste del presente, al tempo tutte in maglia gialloblu: Raphaela Folie, Monica De Gennaro, Asia Wolosz.

In quella Novara, tra le altre, Francesca Piccinini, Paola Egonu. Da quel giorno sono arrivati quattro Scudetti, il primo in quella finale, gli altri nelle successive tre. Martedì la Vero volley ha quindi scritto una pagina importante riequilibrano la serie e garantendosi gara 4.

Questa sera, giovedì 11 maggio alle ore 20.45, è in programma Gara 3 al Palaverde di Villorba il match che certamente spezzerà l’equilibrio nella Serie contro Milano, ora sull’1-1. Chi vince avrà la possibilità del match point decisivo nella serata di gala di Gara 4 in programma sabato 13 maggio alle ore 21.25.