Volley femminile, Antropova sembra Egonu: le pagelle di Italia-Thailandia

L’Italvolley di Davide Mazzanti ha risposto presente: il 3-1 alle asiatiche le mantiene in vetta a punteggio pieno. Ora altro match abbordabile contro la Colombia

19-09-2023 19:29

Un po’ col fiatone, anche se pensare che Thailandia avrebbe fatto rima con passeggiata era forse troppo. Lasciando per strada il primo set del preolimpico, ma riuscendo comunque a cambiare marcia nel momento in cui c’è stato da accelerare e non voltarsi più.

L’Italvolley di Davide Mazzanti alla fine ha risposto presente, come giusto che fosse: il 3-1 alle asiatiche le mantiene in vetta a punteggio pieno a quasi metà del percorso, soprattutto mettendo in mostra una Ekaterina Antropova capace di spazzar via qualunque dubbio sulla sua reale consistenza.

Kate scrive 34: prova monstre

Con 34 punti la fuoriclasse di origini russe ha voluto mettere un segno tangibile sulle potenzialità di cui dispone, aggredendo la partita ogni qual volta le compagne l’hanno messa in condizioni di far male.

La Thailandia ha retto l’urto finché ha potuto, mostrandosi nazionale ostica che quando ha avuto l’opportunità di contrattaccare non se l’è fatto ripetere due volte.

Ora la Colombia

Per le azzurre ora arriva un match sulla carta agevole contro la Colombia (mercoledì alle 11,30), da vincere senza concedere più di un set (quindi vittoria piena da tre punti) per presentarsi poi alle ultime tre sfide contro Stati Uniti (venerdì alle 20,45), Germania (sabato alle 20,45) e Polonia (20,30) con l’opportunità di chiudere i conti e garantirsi uno dei due pass per Parigi 2024.

Anche se, tolta Antropova, qualche nube all’orizzonte s’è intravista ancora.

Le pagelle dell’Italia