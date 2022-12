Volley femminile – Big-match time: a Conegliano arriva Scandicci

02-12-2022 17:40

A pochi giorni dall’inizio della stagione di Champions League, il volley femminile si concentra sulla 10ª giornata di campionato.

Andando in ordine cronologico ad aprire le danze ci pensa la sfida del sabato sera quella tra Bartoccini Infissi Perugia, terz’ultima in classifica, e Igor Volley Novara, 4° forza del campionato ed intenzionata a risalire la china.

Domenica a prendersi la scena sarà sicuramente il big match tra Conegliano e Scandicci: le prime vogliono continuare la loro corsa, le seconde puntano al riscatto dopo il ko ottenuto per mano di Busto. Proprio Busto dovrà provare a dare continuità di risultati ed ospita Macerata, altra formazione coinvolta nella bagarre salvezza.

Impegni difficili anche per Vero Volley Milano in trasferta a Cuneo e per il Bisonte Firenze che affronta Casalmaggiore in quello che potrebbe essere a tutti gli effetti uno spareggio playoff.

Da tenere d’occhio alle ore 15.30 Bergamo – Pinerolo, completa il quadro Chieri – Vallefoglia.