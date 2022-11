Volley femminile, Challenge Cup: Cheri travolge il Gacko

23-11-2022 22:05

Buona la prima per il Chieri Volley che non si lascia tradire dall’emozione e nella gara valevole come primo turno dei sedicesimi di finale di Challange Cup schianta il Gacko 3-0.

I parziali dicono 25-15, 25-20, 25-16 dimostrando come la gara sia stata condotta sempre con autorità dalla compagine italiana.

Positivo l’apporto di ogni giocatrice, trascinatrici indiscusse la schiacciatrice Maja Storck (13 punti), l’opposto Kaja Grobelna (9 punti) e la centrale Alessia Mazzaro (15 punti).

La gara di ritorno è in programma in terra bosniaca il 30 novembre. Alla Reale Mutua Feneri Chieri basterà aggiudicarsi due set per proseguire il suo cammino.