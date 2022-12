Volley femminile Champions – Novara parte con il piede giusto, Potsdam ko 3-1

07-12-2022 08:48

La Champions League 2022-23 è dolcissima al debutto per Novara.

Chirichella & co si trovano subito di fronte l’insidiosa compagine tedesca del Potsdam e s’impongono più o meno senza intoppi per 3-1.

La gara la fanno le novaresi che dominano le prime due frazione 25-15, 25-17. Nel terzo parziale, invece, si viaggia punto a punto fino al 24-22 poi una serie di combinazioni anche rocambolesche, porta le piemontesi a pagare dazio per 24-26.

Nessun problema perché nel terzo parziale le ragazze di Lavarini spingono di nuovo sull’acceleratore aggiudicandosi il set 25-19.

Ottima prova dell’opposto Karakurt che mette a referto addirittura 32 punti dimostrando di avere subito intesa con la palleggiatrice Ilaria Battistoni, chiamata a sostituire Poulter fuori per infortunio (stagione finita). Prossimi avversari in questo percorso europeo il VakifBank di Paola Egonu e la Stella Rossa di Belgrado.