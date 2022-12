Volley femminile – La 13ª giornata per definire il quadro di Coppa Italia

26-12-2022 11:02

Non c’è un attimo di respiro per la serie A1 di volley che anche in questo giorno festivo scenderà in campo per chiudere il girone d’andata.

La 13ª giornata sarà decisiva per decidere le prime otto della classifica, ovvero coloro che andranno a comporre il tabellone di Coppa Italia a partire dai quarti di finale.

Eccezion fatta per il posticipo delle 20.30 tra Scandicci e Firenze, tutte le altre sfide andranno in scena alle ore 17.

La capolista Conegliano ospita Perugia, ormai tagliata fuori dalla Coppa Italia ma vogliose nel provare l’impresa. Fondamentale la sfida Vero Volley Milano – Uyba, con le bustocche che tenteranno di fare punti su un taraflex difficile per difendere l’ottava piazza. Spazio poi a Chieri – Pinerolo, mentre a Cuneo arriva Novara. Scontro salvezza tra Vallefoglia e Macerata, per Casalmaggiore c’è l’ostacolo Bergamo.