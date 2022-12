Volley femminile – La 13ª giornata sorride a Milano e Chieri, tonfo Novara

26-12-2022 19:54

All’appello manca solo il posticipo di giornata tra Scandicci e Firenze, necessario per definire il tabellone di Coppa Italia, per il resto è stato un Santo Stefano di volley.

La prima della classe Conegliano si è dimostrata tale anche in casa contro Perugia, 3-0 il finale, mentre Milano non ha lasciato scampo alla Uyba, aggiudicandosi a sua volta il match con un risultato rotondo (3-0 con i parziali di 25-18, 25-13, 25-19). Sugli scudi Magdalena Stysiak autrice di 23 punti.

Il vero colpaccio di giornata lo mette a segno Cuneo che contro la Corazzata Novara s’impone all’ultimo respiro, con un tie-break che non solo vale il 3-2 (25-21, 25-27, 25-21, 17-25, 15-12) finale ma anche la momentanea 8ª piazza, ovvero l’ultimo disponibile per l’accesso ai quarti di finale di Coppa Italia.

Sorride anche Chieri che contro Pinerolo fa punteggio pieno grazie al 3-1 complessivo mentre Casalmaggiore schianta Bergamo 3-0. La sfida salvezza tra Vallefoglia e Macerata va alle padrone di casa non si fanno sfuggire l’occasione di vincere 3-0.