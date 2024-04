Volley femminile, Milano-Scandicci 0-3: Egonu fuori dalla finale. Miracolo Novara, porta Conegliano alla bella

Prima finale Scudetto della storia per Scandicci, clamoroso flop per Milano che esce di scena in due partite. Impresa Novara, primo ko stagionale per il Conegliano dei record.

La serata delle sorprese in gara-2 delle semifinali playoff del massimo campionato di volley femminile. Conegliano perde la prima partita in stagione a Novara, Milano rimedia una nuova clamorosa sconfitta da Scandicci ed esce di scena. Ci vorrà la bella per decidere chi, tra la Prosecco Doc Imoco di Santarelli e l’Igor Gorgonzola Novara di Bernardi, raggiungerà Barbolini e Antropova nella finalissima, al via il prossimo 17 aprile.

Volley A1, semifinale playoff: Novara piega Conegliano

Grande impresa dell’Igor Gorgonzola Novara, che porta la serie a gara-3, in programma sabato al PalaVerde di Villorba. Prosecco Doc Imoco Conegliano irriconoscibile nei primi due set, con tanti errori e imprecisioni. Ne approfitta il sestetto di Bernardi, che vola sul 2-0 (25-17 e 25-23). Trascinate da Haak e Plummer, le venete si riportano in parità dominando il terzo e il quarto parziale (17-25 e 14-25). Ma nel tie-break ricominciano i pasticci, con cinque errori gratuiti in battuta di Conegliano che danno linfa a Novara. Il resto lo fanno Markova, top scorer della serata, e Szakmary, chirurgica. Vince Novara (15-12) che fa festa insieme ai cinquemila del PalaIgor e ora sogna una clamorosa finale.

Antropova elimina Egonu: niente finale per Paoletta

Sogno Scudetto svanito, intanto, per Egonu e per l’Allianz Vero Volley Milano. Dopo lo 0-3 in Toscana, nuova pesante battuta d’arresto per le meneghine contro Scandicci. Antropova (MVP della serata) vince ancora il duello con Paoletta, trascinando insieme a Zhu e a Ognjenovic le compagne verso la nuova impresa. Dopo il 22-25 del primo set, Scandicci detta i tempi anche nel secondo e bissa il risultato (22-25). Nel terzo Egonu guida l’allungo di Milano, ma sul +4 (19-15) cambia tutto quando le toscane riconquistano il servizio e Diop inaugura un turno in battuta fatto di sette punti consecutivi. Vince Scandicci (21-25) che conquista la prima finale Scudetto della sua storia. Milano dovrà “accontentarsi” della finale di Champions.

Volley femminile, semifinali playoff: gara-1

Savino Del Bene Scandicci-Allianz Vero Volley Milano 3-0

Prosecco Doc Imoco Conegliano-Igor Gorgonzola Novara 3-0

Semifinali playoff A1: i risultati di gara-2

Igor Gorgonzola Novara-Prosecco Doc Imoco Conegliano 3-2 (serie 1-1)

Allianz Vero Volley Milano-Savino Del Bene Scandicci 0-3 (0-2 nella serie)

Gara-3, la finale in gioco nel weekend

Prosecco Doc Imoco Conegliano-Igor Gorgonzola Novara 13/4

Volley A1 femminile: playoff, così i quarti

Prosecco Doc Imoco Conegliano-AeroItalia Smi Roma 2-0 nella serie

Igor Gorgonzola Novara-Reale Mutua Fenera Chieri 2-1 nella serie

Allianz Vero Volley Milano-Wash4green Pinerolo 2-0 nella serie

Savino Del Bene Scandicci-Megabox Ond. Savio Vallefoglia 2-0 nella serie

A inizio maggio, intanto, Milano e Conegliano si contenderanno la Champions nella Super Finale di Antalya, in Turchia.