Volley femminile, Monza in semifinale: Chieri ko

È Monza la quarta semifinalista dei playoff 2021.

Le brianzole rispettano il pronostico e chiudono sul 2-1 la serie dei quarti di finale contro Chieri, sconfitta 3-1 in gara 3. Parziali: 25-19, 25-22, 18-25, 25-15.

Si completa così il programma delle semifinali: da una parte si affonteranno Conegliano e Scandicci, mentre dall’altra Monza se la vedrà con Novara. Di fronte le prime tre della regular season più le toscane di coach Barbolini, che hanno chiuso la stagione al quinto posto, ma sono state capaci di eliminare a sorpresa nei quarti Busto Arsizio in due partite.

Monza, ancora priva dell’head coach Marco Gaspari, sostituito dal vice Fabio Parazzoli, cancella quindi il passaggio a vuoto in gara 2 in Piemonte eguagliando il miglior risultato della propria giovane storia in campionato, la semifinale della stagione 2018-2019, persa poi contro Conegliano.

Non è stato comunque tutto facile per Orthmann e compagne, che dopo aver vinto piuttosto agevolmente i primi due set, trascinate da una super Anna Danesi, hanno subito il ritorno delle avversarie, cresciute in battuta e insuperabili a muro nel terzo parziale.

Le padrone di casa hanno però cambiato nuovamente marcia nel quarto set, che non ha avuto storia complice anche l’infortunio di Kaja Grobelna, scesa già in campo in condizioni non ottimali.

Mercoledì 7 il via alle semifinali con gara 1: alle 18.30 Conegliano-Scandicci, alle 20.30 Novara-Monza. Gara 2 sabato 10 a Scandicci (ore 18) e Monza (ore 20.30). Le eventuali gare 3 mercoledì 13 rispettivamente in Veneto e in Piemonte.

OMNISPORT | 04-04-2021 23:00