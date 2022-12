Volley femminile, Scandicci prova il colpo con Conegliano

03-12-2022 12:23

ll primo grande obiettivo stagionale si avvicina: mancano quattro giornate alla conclusione del girone d’andata di Lega Volley femminile, che sentenzierà le otto qualificate alla Coppa Italia Frecciarossa.

Conegliano, con il solito buon inizio di stagione, è già praticamente certa di un posto tra le otto, anche se l’impegno del weekend sarà di quelli da non sottovalutare: al Palaverde arriva Scandicci, terza in classifica, per il grande big match in onda su Sky Sport Arena alle 20 di domenica. Ottime possibilità di qualificazione per Milano, Novara e Chieri, impegnate però contro squadre che ancora credono, seppur con situazioni di classifica diverse, nel sogno Coppa Italia: Cuneo (13 punti in classifica e al momento ottava), Perugia (7 punti) e Vallefoglia (9 punti). Se Bergamo (14 punti, sesta) proverà (ore 15.30 della domenica) ad allungare sulle inseguitrici nella sfida con Pinerolo, già out, Busto Arsizio (8 punti), proverà a coltivare la speranza e ad allungare la striscia positiva contro Macerata (praticamente fuori con 5 punti). Scontro delicatissimo quello tra Firenze, settima con 14 punti, e Casalmaggiore, nona con 13.

ERIE A1

10° GIORNATA

Sabato 3 dicembre ore 21.00

Bartoccini-Fortinfissi Perugia – Igor Gorgonzola Novara

Domenica 4 dicembre ore 15.30

Volley Bergamo 1991 – Wash4green Pinerolo

E-Work Busto Arsizio – Cbf Balducci Hr Macerata

Reale Mutua Fenera Chieri – Megabox Ond. Savio Vallefoglia

Cuneo Granda S.Bernardo – Vero Volley Milano

Il Bisonte Firenze – Trasportipesanti Casalmaggiore

Domenica 4 dicembre ore 20.00

Prosecco Doc Imoco Conegliano – Savino Del Bene Scandicci