Volley femminile – Scandicci regola il Potsdam e vola in semifinale in Coppa Cev

Dopo il 3-0 in terra tedesca, la squadra di Barbolini conquista in mezz’ora i due set utili per staccare il pass per la semifinale, finisce 3-1 grazie anche ad una super Mingardi, top scorer con 20 punti.

02-03-2023 00:08

Fonte: Getty Images