Volley femminile: Weekend ricco di big match, spunta Conegliano – Milano

18-11-2022 19:19

Altra settimana intensa di volley con il turno infrasettimanale che ha tenuto banco mercoledì scorso e con il weekend che invece abbraccia la giornata numero otto.

Ad aprire le danze ecco Casalmaggiore – Macerata in programma sabato alle ore 20.30, domenica, invece, spazio ai big match tutti in programma alle ore 17. Su tutti Conegliano – Vero Volley Milano dove è sfida tra ex visto che da un lato ci sarà Alessia Gennari e dall’altro il duo Sylla – Folie.

Fondamentale anche la sfida tra Scandicci ed una belle formazioni più in forma del campionato, attualmente al terzo posto, Chieri.

A Novara arriva Firenze, mentre Cuneo se la vedrà in casa con Perugia, per Bergamo, invece, c’è l’ostacolo Vallefoglia. Occasione di riscatto per Busto Arsizio che all’E-Work arena ospita Pinerolo.