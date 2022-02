Volley, i 70 anni di Julio Velasco: "Non penso alla pensione"

09-02-2022 22:13

Julio Velasco ha spento oggi, 9 febbraio, 70 candeline. Velasco è uno dei più grandi allenatori di volley: ha guidato anche gli azzurri dal 1989 al 1998, conquista tanti traguardi importanti, dall’argento alle Olimpiadi di Atlanta del 1996 all’oro nei mondiali del 1990, in Brasile, e in Grecia nel 1994. Sono gli anni di quella che passerà alla storia come la “Generazione di Fenomeni”.

L’allenatore ha così parlato a Rai Sport in un breve video per la ricorrenza: “Io non voglio andare in pensione, magari mi ci manderanno prima o poi, ma io non voglio. Perché credo che uno si mantiene giovane quando stimola il cervello con cose nuove, quando è attivo, quando deve pensare, quando sbaglia”.

