Volley, impresa Modena: i Canarini vincono la CEV Cup

Nuovo successo per una compagine italiana impegnata nel volley continentale. Modena si aggiudica la quarta Cev Cup

06-04-2023 09:23

Continua a sfornare successi la pallavolo italiana in giro per l’Europa, con Modena che ha vinto la CEV Cup 2022-23, la seconda competizione europea del volley.

Volley, CEV Cup: Modena si impone al golden set

I Canarini sono riusciti nell’impresa di rimediare la sconfitta per 3-0 subita la scorsa settimana dinnanzi al pubblico di casa del PalaPanini. I ragazzi allenati da Andrea Giani hanno portato a casa la vittoria per 3-0 sul campo del Knack Roeselare con i parziali di 27-25; 25-22; 25-23. Gli emiliani si sono imposti nel Golden Set di spareggio per 15-9, sollevando quindi il trofeo con merito.

Volley, CEV Cup: prova magistrale di Modena

Modena ha annullato due set-point non consecutivi (24-23 e 25-24) nel primo set, salvandosi da una situazione che poteva diventare critica. Sul 18-19 del secondo periodo, gli emiliani hanno preso in mano la partita e hanno dominato il golden set decisivo. Protagonisti dell’incontro l’opposto Adis Lagumdzija (25 punti, 3 aces) e gli schiacciatori Tommaso Rinaldi (13 punti, 3 muri e 2 aces) ed Earvin Ngapeth (13 punti). In mostra anche i centrali Giovanni Sanguinetti (7) e Dragan Stankovic (9).

Volley, la CEV Cup rimane in Italia per il secondo anno consecutivo

La vittoria della formazione modenese permette al nostro Paese di mantenersi ai vertici della pallavolo continentale. In particolare per quanto riguarda la CEV Cup, il secondo trofeo continentale rimane in Italia trasferendosi da Monza (vincitori della passata stagione) ed arrivando così alla sua ventunesima affermazione di una squadra tricolore all’interno di questo trofeo. Modena è la squadra con più successi all’attivo, ben 4 (1979-80, 1985-86, 1994-95, 2022-23).