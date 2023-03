Volley, Modena si gioca la CEV Cup: c'è la finale d'andata

Gara di andata contro i belgi del Roeselare

29-03-2023 14:21

Modena è pronta per le Finals di CEV Cup 2023: questa sera alle 20.30 i gialli ospitano i belgi del Roeselare per la gara di andata. Il PalaPanini tornerà dunque a riempirsi pochi giorni dopo Gara 3 dei Quarti di Finale di SuperLega Credem Banca, dove i padroni di casa sono stati sconfitti in tre set dalla Gas Sales Bluenergy Piacenza. Proprio i biancorossi, sono stati esclusi in Semifinale dal Roeselare, impedendo un eventuale derby italiano (ed emiliano) in Finale. Il ritorno, match che assegnerà la Coppa, è invece in programma in Belgio mercoledì 5 aprile, alla Tomabel Hall di Roeselare.

Prenderà parte al match Salvatore Rossini, che sarà operato nella mattinata di giovedì in anestesia locale al tendine della terza falange dell’indice della mano destra. L’atleta sarà a disposizione mercoledì sera in CEV Cup e tornerà nuovamente in campo già per la gara di domenica a Piacenza.

I gialli disputeranno nuovamente una Finale europea quindici anni dopo l’ultima volta: allora era il 2008, in Challenge Cup, sempre con Andrea Giani in panchina. Modena ha raggiunto la Finale di CEV Cup 2023 grazie al successo per 3-2 in Semifinale contro il Belchatow, dopo il 3-1 interno dell’andata. Precedentemente, Bruno e compagni avevano dovuto superare il Lubiana con due vittorie nei Quarti, rimontare i tedeschi del Luneburg nei Play Off (3-2 subito in Germania, unica sconfitta dei gialli in Coppa, compensata da un 3-1 al PalaPanini) e sbarazzarsi nei Sedicesimi e negli Ottavi dei finlandesi del Sastamala e dei turchi dell’Arkas Izmir, lasciando solo un set per strada nelle quattro gare.

Il Knack Roeselare è invece arrivato a disputare le Finals di CEV Cup come “prima” squadra ripescata dalla Champions: terzi nel girone C, lo stesso di Civitanova, con 3 vittorie ed 8 punti, hanno esordito in CEV nei Quarti di Finale nel derby belga col Greenyard Maaseik, e successivamente hanno estromesso la Bluenergy Daiko Volley Piacenza in Semifinale. In entrambe le doppie sfide, la formazione allenata da Vanmedegael ha vinto “da tre” la gara d’andata tra le mura amiche, per poi cedere 3-0 al ritorno in trasferta e conquistare la qualificazione al Golden Set. La formazione belga lo scorso maggio ha vinto il suo secondo campionato consecutivo, portando a 13 i titoli vinti dal 1964.

CEV Cup 2023 – Finals, Home Matches

Mercoledì 29 marzo 2023, ore 20.30

Valsa Group Modena – Knack Roeselare (BEL)

Arbitri: Atanas Varbanov, Agnes Batkai-Katona

Diretta Eurosport 1 e discovery+

Telecronaca di Fabrizio Monari e Paolo Cozzi

CEV Cup 2023 – Finals, Away Matches

Mercoledì 5 aprile 2023, ore 20.30

Knack Roeselare (BEL) – Valsa Group Modena