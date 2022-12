Volley, in Europa tornano in campo i Campioni del Mondo di Perugia

14-12-2022 08:27

Mentre i Campioni d’Italia della Cucine Lube Civitanova si preparano al rientro in campo questa sera dopo il turno di “riposo” dello scorso weekend (11a giornata giocata in anticipo per i cucinieri), Perugia e Trento, prima e seconda classificata al Mondiale per Club 2022 appena concluso, torneranno in patria da Betim giusto in tempo per il quarto turno della Pool Phase di CEV Champions League, in programma per loro giovedì 15.

I neo Campioni del Mondo della Sir Sicoma Monini Perugia, ospiteranno lo Ziraat Bank Ankara, e l’Itas Trentino riceverà la visita del Cez Karlovarsko.

CEV Champions League 2023 – Pool Phase, Leg 4

Pool C

Mercoledì 14 dicembre 2022, ore 19.00

Cucine Lube Civitanova – Tours VB (FRA)

Pool D

Giovedì 15 novembre 2022, ore 20.30

Trentino Itas – Cez Karlovarsko (CZE)

Pool E

Giovedì 15 novembre 2022, ore 20.00

Sir Sicoma Monini Perugia – Ziraat Bank Ankara (TUR)