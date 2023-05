Volley, Itas Trentino a un passo dallo scudetto

Nella serie conduce Trento

11-05-2023 18:34

Il quarto round della resa dei conti per lo Scudetto potrebbe già mettere un punto esclamativo sulla Finale Play Off SuperLega Credem Banca.

Cucine Lube Civitanova e Itas Trentino scendono in campo domani, venerdì 12 maggio, all’Eurosuole Forum. I padroni di casa, alle prese con la lesione muscolare di Ivan Zaytsev alla spalla destra dopo l’infortunio di domenica a Trento (e che difficilmente sarà del match) proveranno ad avere una reazione.

Coach Blengini è chiamato a trovare formule alternative rispettando il numero necessario di italiani in campo. Avanti 2-1 nella serie, gli ospiti, privi di Srecko Lisinac, operatosi ieri per il problema alla schiena che lo aveva tenuto fuori da Gara 1, ma con un grande Matey Kaziyski, hanno imbrigliato la Lube in Gara 3 alla BLM Group Arena e vogliono ripetersi a caccia del quinto Scudetto per rompere il digiuno che ha seguito la stagione 2014/15. Dopo due tricolori persi in Finale contro i biancorossi (2011/12 e 2016/17), salire sul tetto d’Italia con la cornice del palasport marchigiano equivarrebbe a una grande rivalsa sportiva per l’Itas e a un tributo per il tecnico Angelo Lorenzetti, che ha dato un’identità importante al suo gruppo.

Gara 4 Finali – Play Off SuperLega Credem Banca

Venerdì 12 maggio 2023, ore 20.30

Cucine Lube Civitanova – Itas Trentino