Volley – Juantorena e Sabbi addio scudetto in Cina, ora possono tornare in Europa

06-01-2023 10:42

Niente da fare Osmany Juantorena e Giulio Sabbi che vanno ko per la seconda volta consecutiva contro Pechino e chiudono anticipatamente la finale scudetto. Se ieri Shangai aveva pagato dazio 3-1, in questo secondo match ha rimediato una sconfitta ancora più netta per 3-0 (25-12, 25-18, 25-21 i parziali) dicendo addio ai sogni di gloria.

Sottotono la prova degli italiani: Juantorena ha siglato appena 2 punti (29% in attacco), è andato meglio Sabbi che insieme al polacco Bednord è risultato il miglior marcatore mettendo a terra 10 punti.

Quali scenari si aprono ora? Campionato finito, ora i due italiani, così come gli altri giocatori, sono liberi di rientrare in Europa ed accasarsi in un altro club per giocarsi il tutto per tutto in questa seconda parte di stagione, magari anche qualche trofeo importante.