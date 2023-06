Volley, l'Italia femminile cerca il riscatto in VNL

Inizia la seconda settimana della competizione

12-06-2023 12:25

Si alza il sipario sulla Pool 3 di VNL ad Hong Kong. Oggi, 12 giugno, il CT Davide Mazzanti e il capitano azzurro, Myriam Sylla, hanno partecipato alla conferenza stampa di presentazione della seconda week della fase intercontinentale di VNL. Con loro i capitani e i CT di tutte le otto nazionali (Bulgaria, Canada, Cina, Polonia, Repubblica Dominicana, Polonia e Turchia) impegnate in Cina dal 13 al 18 giugno.

Le azzurre esordiranno il 14 giugno (alle ore 11:00 italiane) con la Bulgaria. Poi sfide con Repubblica Dominicana (15 giugno alle ore 14:30 italiane), Olanda (17 giugno alle ore 11:00 italiane) e Cina (18 giugno alle ore 14:30 italiane).

Il C.T Mazzanti ha detto: “Vogliamo e dobbiamo provare a migliorare il nostro gioco rispetto a quanto fatto in Turchia nella Pool 1 – ha dichiarato ai media presenti il CT azzurro, Davide Mazzanti –. Per accedere alle Finals serve iniziare a vincere e pertanto questa di Hong Kong sarà per noi una week molto importante. Dobbiamo dare il massimo ma prima di pensare alla Cina padrona di casa, preferisco concentrarmi sulla Bulgaria che sarà la prima avversaria sul nostro cammino”.

Poi capitan Sylla: “Il nostro percorso iniziato in Turchia adesso necessita di uno step di crescita. Se vogliamo provare a raggiungere le Finals abbiamo bisogno di vittorie anche per concretizzare l’ottimo lavoro finora svolto”.

Calendario Pool 3 (Hong Kong, Cina)

13 giugno: Rep. Dominicana – Polonia ore 11:00

13 giugno: Cina – Canada ore 14:30

14 giugno: Italia – Bulgaria ore 11:00

14 giugno: Olanda – Turchia ore 14:30

15 giugno: Bulgaria – Canada ore 7:30

15 giugno: Polonia – Turchia ore 11:00

15 giugno: Rep. Dominicana – Italia ore 14:30

16 giugno: Turchia – Canada ore 7:30

16 giugno: Polonia – Olanda ore 11:00

16 giugno: Bulgaria – Cina ore 14:30

17 giugno: Rep. Dominicana – Canada ore 7:30

17 giugno: Olanda – Italia ore 11:00

17 giugno: Polonia – Cina ore 14:30

18 giugno: Bulgaria – Olanda ore 7:30

18 giugno: Rep. Dominicana – Turchia ore 11:00

18 giugno: Italia – Cina ore 14:30

Calendario Pool 4 (Brasilia, Brasile)

13 giugno: Croazia – USA ore 22:30

14 giugno: Giappone – Serbia ore 2:00

14 giugno: Germania – Thailandia ore 22:30

15 giugno: Brasile – Corea del Sud ore 2:00

15 giugno: Thailandia – USA ore 19:00

15 giugno: Giappone – Corea del Sud ore 22:30

16 giugno: Brasile – Serbia ore 2:00

16 giugno: Giappone – Germania ore 19:00

16 giugno: Corea del Sud – Croazia ore 22:30

17 giugno: Serbia – Thailandia ore 2:00

17 giugno: Brasile – Germania ore 19:00

17 giugno: Giappone – USA ore 22:30

18 giugno: Serbia – Croazia ore 2:00

18 giugno: Brasile – USA ore 15:00

18 giugno: Thailandia – Croazia ore 19:00

18 giugno: Germania – Corea del Sud ore 22:30

Classifica generale

Polonia 4V (11 p), Cina 4V (11 punti), USA 4V (9 punti), Turchia 3V (10 punti), Brasile 3V (10 punti), Giappone 3V (9 punti), Germania 3V (8 punti), Thailandia 2V (7 punti), Canada 2V (6 punti), Rep. Dominicana 2V (4 punti), Bulgara 1V (5 punti), Italia 1V (3 punti), Serbia 0V (2 punti), Olanda 0V (1 punto), Corea del Sud 0V (0 punti), Croazia 0V (0 punti).