Volley, la decima di De Gennaro a Conegliano

04-06-2022 09:59

Continua il sodalizio di Monica De Gennaro a Conegliano. Il libero giocherà infatti la sua decima stagione in terra veneta: è qui dall’annata 2013/14.

Primatista assoluta con 356 presenze, 9 stagioni, la sua firma è su tutti e 16 i trofei conquistati nella storia della Prosecco DOC Imoco Volley. Il libero, impegnata con la VNL, ha detto: “Quando sono arrivata a Conegliano ero giovane, mica avrei pensato di stare qui tutti questi anni! Ma come si fa a lasciare un ambente così? La società si è dimostrata veramente al top, anno dopo anno ci sono stati sempre stimoli nuovi, traguardi da raggiungere, e si è creata una storia bellissima…e non è finita qui! A Conegliano mi sento a casa, sto bene, gli obiettivi sono sempre alti e importanti, sono veramente felice di rimanere qui”

E poi su perchè abbia scelto ancora Conegliano: “Perché la società è cresciuta tantissimo, ogni aspetto viene curato nei minimi dettagli, c’è uno staff di grande professionalità che non ci fa mancare niente dentro e fuori dal campo, l’ideale per un giocatore. Mi inorgoglisce entrare al Palaverde e vedere tutti quei trofei celebrati con gli stendardi sul soffitto, abbiamo iniziato pochi anni fa a vincere e ce ne sono già tanti, è bello aver contribuito a ripagare gli sforzi e l’attenzione della società con queste vittorie. E in più c’è un pubblico straordinario, ad ogni partita sentiamo il loro calore e da quando i palazzetti sono riaperti è stato emozionante rivivere il loro affetto, nelle finali scudetto al Palaverde e a Lubiana sono stati da brividi. Sono molto affezionate ai tifosi e spero proprio l’anno prossimo potranno essere con noi per tutta la stagione a darci il loro prezioso supporto”.