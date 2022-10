Volley, la Lube cerca altre conferme a Monza

22-10-2022 10:09

Dopo l’anticipo del 5° turno di Regular Season vinto giovedì sera da Civitanova al tie break nella sfida della BLM Group Arena contro Trento, le squadre della SuperLega tornano in campo nel fine settimana del 22 e 23 ottobre per la 4a giornata di andata con due anticipi al sabato e quattro match in calendario nel giorno successivo.

4a Giornata di Andata Regular Season SuperLega Credem Banca

Sabato 22 ottobre 2022, ore 18.00

WithU Verona – Gioiella Prisma Taranto

Sabato 22 ottobre 2022, ore 20.30

Emma Villas Aubay Siena – Gas Sales Bluenergy Piacenza

Domenica 23 ottobre 2022, ore 15.30

Valsa Group Modena – Allianz Milano

Domenica 23 ottobre 2022, ore 18.00

Pallavolo Padova – Sir Safety Susa Perugia

Vero Volley Monza – Cucine Lube Civitanova

Itas Trentino – Top Volley Cisterna