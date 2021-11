Volley, la Lube ingrana la marcia giusta. Monza inarrestabile

08-11-2021 10:36

Quinta giornata di Superlega con i campioni d’Italia della Lube finalmente, dopo qualche passo falso sulla strada giusta.

Davanti ai quasi 5.000 spettatori del Mediolanum Forum, la Powervolley Milano lotta dall’inizio alla fine contro i campioni d’Italia della Lube, ma non riesce ad imporsi ed esce sconfitta per 3-0 dopo un match molto combattuto come dimostrano i parziali di 26-28, 26-28 e 23-25.

Il Verona Volley conquista la sua prima sudata vittoria, lottando fino al tie-break contro una temibile Gioiella Prisma Taranto.

È della Sir Safety Conad Perugia il big match della quinta giornata di Superlega. I Block Devil, sconfiggono in tre set l’Itas Trentino restando a punteggio pieno e superando in classifica la formazione di Lorenzetti.

Continua anche il momento d’oro della Vero Volley Monza, brava a imporsi per 3-0 sulla Gas Sales Bluenergy Piacenza nel big match della quinta giornata.

I brianzoli si sono presi così per la prima volta nella sua storia nella massima serie, la vetta della classifica della SuperLega Credem Banca. .

La Leo Shoes PerkinElmer riscatta, invece, la sconfitta casalinga con Piacenza, piegando una combattiva Consar RCM, che vede svanire sulle bordate di Leal la possibilità di prolungare la gara. L’attaccante cubano si prende la scena nel finale del terzo set, quando con Ravenna avanti 24-21 annulla tre set ball e poi con una bordata al servizio traghetta Modena al successo per 3-0.

OMNISPORT