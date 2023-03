Volley, le italiane si giocano una bella fetta d'Europa. Milano affronta il Vakifbank

Le prime a scendere in campo delle cinque italiane impegnate saranno Novara e Scandicci

14-03-2023 12:11

Comincia oggi, martedì 14 marzo, la settimana di appuntamenti targati CEV.

Le prime a scendere in campo delle cinque italiane impegnate saranno Novara e Scandicci. Alle 19, le zanzare scenderanno in campo a Stoccarda per i quarti di andata di CEV Champions League, mentre un’ora dopo, a Palazzo Wanny, le toscane sfideranno il THY Istanbul per la semifinale d’andata di CEV Cup. Attesa anche per il match tra la Vero Volley Milano e il Vakifbank di Paola Egonu che il prossimo anno giocherà proprio nel club italiano.

CEV CHAMPIONS LEAGUE

QUARTI DI FINALE – ANDATA

Developres Rzeszow – Eczacibasi Dynavit Istanbul 14/03 – ore 18.00

Allianz MTV Stuttgart – Igor Gorgonzola Novara 14/03 – ore 19.00

VakifBank Istanbul – Vero Volley Milano 15/03 – ore 17.30

Fenerbahce Istanbul – A.Carraro Imoco Conegliano 16/03 – ore 17.00

CEV CUP

SEMIFINALE – ANDATA

Savino Del Bene Scandicci – THY Istanbul 14/03 – ore 20.00

C.S.M. Targoviste – CS Voley Alba Blaj 15/03 – ore 18.00

CEV CHALLENGE CUP

FINALE – ANDATA

Reale Mutua Fenera Chieri – C.S.M. Lugoj 15/03 – ore 20.00