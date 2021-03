Volley, l'Imoco Conegliano è la prima semifinalista del Campionato

Pronostrico rispettato è l’Imoco Conegliano la prima semifinalista del Campionato di Serie A. L’Imoco ha battuto in Graa 2, così come successo in Gara1, l’Imoco Volley.

Per le venete si tratta della vittoria numero 59 consecutiva: top score dell’incontro la centrale, della Nazionale, ex Firenze Fahr con 13 punti,

Santarelli ha così commentato la partita: “La qualificazione alla semifinale è arrivata nel modo che volevamo. In questa situazione era importante risparmiare un po’ di energie, e due tre a zero di seguito con le rotazioni ci aiutano in questo senso. La squadra si sta esprimendo ad un ottimo livello e sono contento di poter dare spazio a tutte perché se lo meritano e perchè devono trovare la forma, per potere contare su di loro quando ne avrò bisogno”.

