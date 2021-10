Volley, Lorenzetti si gode la sua Trento: "Siamo felici"

25-10-2021 11:46

La stagione dell’Itas Trentino è iniziata nel migliore dei modi con la vittoria della Supercoppa. A godersi il successo uno degli artefici, il coach Angelo Lorenzetti.

“Non potevamo iniziare meglio la nostra stagione ma l’importante è restare coi piedi piantati bene per terra e non dare troppo significato ad un solo weekend di gare. È solo l’inizio del campionato, ma siamo contenti di esserci infilati nella dittatura pallavolistica di Civitanova e Perugia degli ultimi anni. Solo Modena vi era riuscita nel 2018 e adesso è toccato a noi. Siamo ovviamente felici perché abbiamo vinto in un contesto davvero molto competitivo e quindi difficile, come è normale che sia in Italia”

OMNISPORT