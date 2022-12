22-12-2022 16:47

Bilancio positivo e non potrebbe essere diversamente per il volley, il beach volley ed il sitting volley azzurro che nel 2023 hanno raggiunto traguardi di altissimo livello.

Il presidente della Fipav Giuseppe Manfredi nella classica conferenza di fine anno si dice soddisfatto per quanto raccolto dalle nazionali in questa annata.

“Siamo orgogliosi dei nostri ragazzi, è stato un anno fantastico, pressoché irripetibile, anche se lavoreremo per restare su questi livelli”.

Così si è invece espresso su Davide Mazzanti, ct della nazionale femminile, e Ferdinando De Giorgi, ct della nazionale maschile: “Abbiamo un contratto che scade nel 2024 fino alle Olimpiadi di Parigi, siamo soddisfatti del loro lavoro e si proseguirà fino alla scadenza di questo mandato”.

Capitolo Paola Egonu: “Queste ragazze lavorano 365 giorni all’anno, a volte ci si dimentica dei sacrifici che fanno, avere un momento di calo è fisiologico, Paola è un nostro patrimonio che ha detto di necessitare di un momento di pausa, la aspettiamo”.