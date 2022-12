Volley maschile, a Santo Stefano la seconda di ritorno

24-12-2022 10:15

Si rinnova l’appuntamento con il grande volley a Santo Stefano per i Club di SuperLega Credem Banca, che lunedì 26 dicembre si sfideranno nella 2a giornata di ritorno della Regular Season. Tutti i team si preparano a scendere in campo alle 18.00. In cantiere un turno vivace, ricco di derby e match interessanti, a pochi giorni dai Quarti di Del MonteCoppa Italia, in programma il 28 e 29 dicembre.

2a giornata di ritorno Regular Season SuperLega Credem Banca

Lunedì 26 dicembre 2022, ore 18.00

Itas Trentino – WithU Verona

Sir Safety Susa Perugia – Emma Villas Aubay Siena

Arbitri: Brunelli Michele, Cesare Stefano (Verrascina Antonella)

Gioiella Prisma Taranto – Top Volley Cisterna

Arbitri: Simbari Armando, Canessa Maurizio (De Simeis Giuseppe)

Allianz Milano – Vero Volley Monza

Arbitri: Goitre Mauro, Rossi Alessandro (Salvati Serena, Guarneri Roberto)

Gas Sales Bluenergy Piacenza – Valsa Group Modena

Pallavolo Padova – Cucine Lube Civitanova

Arbitri: Caretti Stefano, Piana Rossella (Lot Dominga)

Classifica SuperLega Credem Banca

Sir Safety Susa Perugia 36, Cucine Lube Civitanova 23, Valsa Group Modena 23, Itas Trentino 22, Gas Sales Bluenergy Piacenza 22, WithU Verona 19, Top Volley Cisterna 18, Allianz Milano 17, Vero Volley Monza 12, Pallavolo Padova 9, Gioiella Prisma Taranto 9, Emma Villas Aubay Siena 6.