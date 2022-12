Volley maschile, batosta per Verona e Milano

27-12-2022 10:17

È andata in scena, nel weekend, la seconda giornata di ritorno di Superlega con la vittoria di tutte le big.

Cisterna prende 2 punti in rimonta a Taranto. Blitz di Modena e Monza nei derby regionali. Successi lampo in casa per Perugia e Trento, a Padova per Civitanova.

Risultati 2a Giornata di ritorno SuperLega Credem Banca:

Itas Trentino-WithU Verona 3-0 (25-13, 25-13, 25-16)

Sir Safety Susa Perugia-Emma Villas Aubay Siena 3-0 (25-19, 25-17, 25-16)

Gioiella Prisma Taranto-Top Volley Cisterna 2-3 (25-13, 25-19, 24-26, 23-25, 13-15)

Allianz Milano-Vero Volley Monza 1-3 (18-25, 22-25, 25-22, 22-25)

Gas Sales Bluenergy Piacenza-Valsa Group Modena 0-3 (22-25, 19-25, 17-25)

Pallavolo Padova-Cucine Lube Civitanova 0-3 (22-25, 14-25, 17-25)