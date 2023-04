Sempre più carica la Superlega con le semifinali playoff: i ragazzi di Piazza vogliono continuare a sognare in grande, Piacenza punta all’ennesima rimonta stagionale.

22-04-2023 11:43

Altro sabato di playoff per la Superlega maschile che questa volta si trova al cospetto di gara 4 delle semifinali.

Da un lato c’è una Milano su di giri che non vuole smettere di credere nell’impresa finale: in vantaggio 2-1 sulla Lube oggi può giocarsi tutto tra le mura amiche e tentare di raggiungere una finale acciuffata solo due volte nella sua storia, l’ultima ben 22 anni fa. La leonessa ferita, però, è pur sempre la squadra campione d’Italia in carica e venderà cara la pelle.

Sull’altro fronte c’è Piacenza – Trento. Michieletto & co sono in un ottimo stato di forma e vogliono porre il punto esclamativo chiudendo i conti, gli emiliani sanno di non avere alternative se non quella di ribaltare la situazione, un po’ come successo con Modena nei quarti di finale.