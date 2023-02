Volley maschile – Trento e Piacenza si contendono la Coppa Italia

Una finale a sorpresa sarà quella che andrà in scena a Roma tra due compagini che nelle semifinali di sabato hanno battuto rispettivamente Milano e Perugia con due gare epiche e super combattute.

26-02-2023 12:00

L’accesso alla finale di Trento e Piacenza ha sovvertito tutti i pronostici, mettendo ancora più pepe alle final four di Coppa Italia che stanno andando in scena a Roma.

La squadra di Massimo Botti, subentrato a Lorenzo Bernardi, ha messo in atto la gara perfetta, battendo l’imbattibile Sir Safety Perugia per 3-0 ed interrompendo così la striscia di 33 vittorie consecutive.

Sul fronte opposto i trentini hanno rischiato grosso visto che con Milano sono andati sotto 2-0 salvo poi piazzare la seconda rimonta in meno di una settimana, vincendo così al tie-break.

In questa domenica alle ore 16 l’ultimo atto di una competizione che questi due club li ha visti parecchio protagonisti dal 2011 al 2014 quando si sono spartiti proprio la Coppa Italia. Tanti i nomi importanti in campo, come i campioni del Mondo azzurri Sbertoli, Lavia, Michieletto, Romanò, ma anche il campione olimpico Brizard, l’esperto Kaziysky, Leal e Lucarelli in banda piacentina ed i liberi Laurenzano – Scanferla.