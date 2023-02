Volley maschile – Trento sfida Perugia, Lavia: “Possiamo batterli”

Lo schiacciatore azzurro è pronto per il big match di Superlega dove affronta l’imbattuta Perugia vincitrice, fra le altre, delle tre sfide stagionali in cui questi due sestetti si sono già affrontati.

11-02-2023 11:43

Occhi puntati sulla super sfida Trento – Perugia che in questo turno di campionato non solo sa come come prendersi la scena, ma mette in palio punti pesanti in vista di una seconda parte di stagione che scotta.

Da un lato c’è la prima della classes, Perugia appunto, portento di una serie A che nessuno è riuscito a fermare, dall’altro c’è Trento, sestetto che schiera nel ruolo di schiacciatore Daniele Lavia.

“Abbiamo avuto dei momenti che ci hanno messo ko, ma siamo stati bravi a guardarci negli occhi, a parlare e a reagire, ora siamo più consapevoli della nostra squadra e di quello che possiamo fare”.

“Entriamo nella fase decisiva – prosegue l’azzurro – e non possiamo permetterci nemmeno una minima distrazione anzi dobbiamo ingranare una marcia in più se vogliamo staccare chi sta dietro”.

Ostacolo Perugia: è davvero imbattibile? “Io dico di no, abbiamo già dimostrato di poter stare al loro livello e poi ogni partita ha storia a sé, il primo obiettivo è arrivare concentrati e tenere alta l’attenzione per tutta la gara”.